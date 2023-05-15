Telefoncuyu soyan hırsızlar kendilerini fark eden esnafın üzerine araç sürdü... O anlar kamerada

İSTANBUL Arnavutköy'de bir telefoncu dükkanını gözlerine kestiren hırsızlar, kepengi kırarak girdikleri işyerini 1 dakika içerisinde boşalttı. Aynı cadde üzerinde esnaf olan bir kişi hırsızları durdurmaya çalışmak isteyince aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz gece saat 04.30'da Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, ticari bir araçlar cadde üzerinde ilerleyen hırsızlar telefoncu dükkanını gözüne kestirdi. Demir levyeler ile kepengi ve ardından kapıyı kırarak işletmeye giren hırsızlar yaklaşık 1 dakika içerisinde işyerinde bulunan 300 bin TL'lik telefonu ve nakit parayı alarak kaçmak istedi. Aynı cadde üzerinde fırın işleten bir kişinin fark ederek durdurmaya çalıştı. Hırsızlar esnafın üzerine araç sürerek kaçtı. Hırsızların o anları güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, polis her yerde kaçan hırsızları arıyor.

"Çok organize şekilde gelmişler, durdurmak isteyen komşumuza saldırmışlar"

Hırsızların girdiği cep telefonu mağazası işletmecisi Murat Baba, "Ben gördüğümde şok oldum gerçekten hayatımda ilk defa böyle bir şebeke görüyorum, bizim işyerimize giriş çıkışları toplamda 45 saniye. Biz ilk defa böyle bir şeyle karıştık kar maskeleri ve eldivenleri vardı plakası kapalı bir otomobil ile gelmişler herhalde oda çalıntı bir araç. Çok organize şekilde yapmışlar bunu bizim yaklaşık 300 Bin TL'lik zararımız var. Bizim esnaf komşumuz onları durdurmaya çalışıyor, onlarda silah çekip arabayı üzerine sürerek kaçmışlar. Bundan sonra ne yapacağız bilmiyoruz her yerde kamera var bazı komşularımız 24 saat açık ama yine hırsız girmiş gerçekten çok ilginç. Yetkililerden yardım bekliyoruz çok büyük bir zararımız var o gece hastaneye gitmek zorunda kaldık bu nedenle kasamızı ve cihazlarımızı toplamadık" İfadelerini kullandı.

Yan dükkanda bulunan fırından çıkarak hırsızları durdurmak istediği esnada üzerine araç sürülerek kaçılan fırıncının abisi olan Nedim Aslan ise, "Gece saatlerinde kardeşim içeride çalışırken telefoncu dükkanına girmeye çalışan kişileri fark ederek dışarı çıkmış. Onlara kimsiniz diye bağırdığında levyeyle kardeşimin üzerin yürümüşler ve arabayı üzerine sürerek kaçmışlar. Biz burada esnafız, başka bir esnaf arkadaşımızın malını korumak için böyle bir davranış yapınca kaçmışlar. Daha önce buralarda böyle bir hırsızlık olayına denk gelmemiştik. Biz 24 saat açığız gece saatlerinde özellikle devriyelerin arttırılması bizim açımızdan çok daha iyi olacaktır" Şeklinde konuştu.