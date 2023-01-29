Telefon dolandırıcısı bu kez suçüstü yakalandı

Mersin'de cep telefonundan ulaştığı vatandaşı, kendisini polis-savcı olarak tanıtıp bütün servetini dolandırmaya kalkan şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Mersin'de cep telefonundan ulaştığı vatandaşı, kendisini polis-savcı olarak tanıtıp bütün servetini dolandırmaya kalkan şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 65 yaşındaki S.K. adlı yaşlı adamı cep telefonundan arayan kimliği belirsiz kişiler, kendilerini polis-savcı olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin kuyumcu soygununda kullanıldığını söyleyerek yaşlı adamı paniğe ve korkuya sevk etti. Şüpheliler, soruşturma çerçevesinde yaşlı adamdan ikametinde bulunan para ve altınları eve gelecek olan polise teslim etmesini istedi.

Durumdan şüphelenen S.K., polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbarı değerlendirilen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, S.K.'nin ikameti ve çevresinde tedbirleri alarak şüpheli A.Ş.M.'yi, 111.500 TL, 325 Euro, bin 15 dolar, 42 çeyrek, 17 adet yarım altın, 19 tam altın, 1 cumhuriyet altını ve 1 adet 22 ayar bileziği aldığı sırada suçüstü yakaladı.

Para ve altınlar mağdur S.K.' ye teslim edilirken, şüpheli A.Ş.M (20) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MERSİN