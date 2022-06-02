Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılarına operasyon: 29 gözaltı - Haberler

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Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılarına operasyon: 29 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılarına operasyon: 29 gözaltı Emniyetten telefon dolandırıcılarına büyük darbe Şanlıurfa merkezli 10 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılarına operasyon: 29 gözaltı

Emniyetten telefon dolandırıcılarına büyük darbe

ŞANLIURFA - Şanlıurfa merkezli 10 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı. Daha önce aynı dosyada düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 15'i tutuklanırken 22 milyon 530 bin liralık zarar engellenmişti.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılarına yönelik Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep, Mersin, Diyarbakır ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 29 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen 26 adet cep telefonu, 32 adet sim kart, 11 adet farklı bankalara ait banka ve kredi kartı, dolandırdıkları vatandaşlardan aldıkları değerlendirilen 1 adet altın bilezik, 2 adet altın kolye, 16 bin 800 Türk Lirası ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, uçakla Şanlıurfa'ya getirildi.

Aynı dosyada 22 milyon lira zarar engellendi

Aynı dosyada daha önce yapılan operasyonda ise 16 zanlı gözaltına alınmış ve toplam 22 milyon 530 bin Türk Lirası değerinde zarar engellenmişti. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklanırken 1 şahıs ise serbest bırakılmıştı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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