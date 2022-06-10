Telefon dolandırıcılarına 8 ilde operasyon: 9 gözaltı - Haberler

Kastamonu'da vatandaşları telefonla arayarak ağına düşürüp dolandıran ve yaklaşık 10 milyon lira vurgun yapan 9 şüpheli, 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla vatandaşları arayarak kendisini hakim, savcı, avukat, polis ve asker olarak tanıtarak dolandırdığı tespit edilen ve bu yöntem ile yaklaşık 10 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Kastamonu merkezli İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Mersin, Samsun ve Van illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli, jandarma ekiplerine yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerindeki aramada da çok sayıda ziynet eşyası, para ve çeşitli dijital materyaller ile farklı bankalara ait banka kartları ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

(Vedat Yunus İkizoğlu-İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa