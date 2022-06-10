Telefon dolandırıcılarına 8 ilde operasyon: 9 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Telefon dolandırıcılarına 8 ilde operasyon: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Telefon dolandırıcılarına 8 ilde operasyon: 9 gözaltı

Kastamonu'da vatandaşları telefonla arayarak ağına düşürüp dolandıran ve yaklaşık 10 milyon lira vurgun yapan 9 şüpheli, 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Kastamonu'da vatandaşları telefonla arayarak ağına düşürüp dolandıran ve yaklaşık 10 milyon lira vurgun yapan 9 şüpheli, 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla vatandaşları arayarak kendisini hakim, savcı, avukat, polis ve asker olarak tanıtarak dolandırdığı tespit edilen ve bu yöntem ile yaklaşık 10 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Kastamonu merkezli İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Mersin, Samsun ve Van illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli, jandarma ekiplerine yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerindeki aramada da çok sayıda ziynet eşyası, para ve çeşitli dijital materyaller ile farklı bankalara ait banka kartları ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

(Vedat Yunus İkizoğlu-İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title