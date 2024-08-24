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Telefon dolandırıcılarına 750 bin TL kaptıran çiftçi traktörünü satışa çıkardı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde telefon dolandırıcılarının tuzağına düşerek 750 bin TL kaptıran çiftçi, kredi çektiği bankaya olan borcunu ödemek için 'Emektar' adlı 40 yıllık traktörünü satışa çıkarmak zorunda kaldı.

Telefon dolandırıcılarına 750 bin TL kaptıran Amasyalı çiftçi, traktörünü satışa çıkardı

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde telefon dolandırıcılarının tuzağına düşerek 750 bin TL kaptıran çiftçi, kredi çektiği bankaya olan borcunu ödemek için 'Emektar' adlı 40 yıllık traktörünü satışa çıkarmak zorunda kaldı.

Kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılardan gelen mesajlara aldanıp eşinin ve kendisi adına düzenlenen sahte kimlik düzenlediğini görmesi üzerine bu durumdan kurtulmaları için gizli operasyon düzenlendiği yalanına kanan 65 yaşındaki Vehbi Öcal, zor günler için biriktirdikleri altınları kuyumcuda bozdurdu. Ardından bankaya gidip 213 bin TL kredi çekti. Bütün paraları bildirilen hesaba havale eden evli ve 3 çocuk babası Öcal, gün boyu telefonda görüşüp akşam paralarının iade edileceğini anlatan kişiler sonrasında telefonlarına yanıt vermeyince kuşkulanıp polis karakoluna başvurdu. Dolandırıldığını anlayan Öcal ile eşinin dünyaları başlarına yıkıldı. Kara kara düşünen çift, polisten gelecek haberi beklemeye başladı.

"Ben şerefli bir Türk çiftçisiyim"

Yıllardır tarlalardan çalışıp bin bir emekle biriktirdikleri altınları dolandırıcılara kaptırdığı gibi bankaya da borçlanan talihsiz çiftçi, "Ben o dolandırıcılar gibi şerefsiz birisi değilim. Ben şerefli bir Türk çiftçisiyim. Kredi borcumu ödemek için emektar traktörümü satılığa çıkarıyorum" dedi.

Gözyaşları içinde yetkililere seslenen Vehbi Öcal, dolandırıcıların yakalanarak adalet önünde hesap vermesini istedi.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Merzifon 3-sayfa Amasya 3.Sayfa Güncel Haberler

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