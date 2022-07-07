Telefon dolandırıcılarına 2 milyon TL kaptırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Telefon dolandırıcılarına 2 milyon TL kaptırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Telefon dolandırıcılarına 2 milyon TL kaptırdı

Bartın'da yaşayan Y.A. kendisini telefonla arayarak polis olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düştü.

Bartın'da yaşayan Y.A. kendisini telefonla arayarak polis olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düştü. Y.A.'yı 2 milyon TL dolandıran şüpheli Jandarma ekiplerince yakalandı.

Bartın'ın Kozcağız beldesinde yaşayan Y.A'yı telefonla arayıp kendisini komiser olarak tanıtan dolandırıcılar, Y.A.'nın isminin terör suçlarına karıştığını, bundan kurtulması için de verilen hesap numarasına para yatırması gerektiğini söylediler.

Dolandırıcıların söylemlerine inanan ve 45 günlük süre içerisinde toplamda 2 milyon TL'yi dolandırıcıların verdiği banka hesabına havale yapan Y.A., dolandırıldığını anlayınca durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli V.K'yı Kozcağız beldesinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Jandarma Bartın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title