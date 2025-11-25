Haberler

Telefon Dolandırıcıları Yakalandı: 2 Milyon TL Değerinde Vurgun

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da, dolandırıcılar telefonda aradıkları kadından 2 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyası aldı. Polis ekipleri, telefon dolandırıcılarını başarılı bir şekilde yakalayarak, sahte polis oldukları iddiasıyla kadına teslim edilen mal varlığını geri verdi.

Afyonkarahisar'da telefonda aradıkları aileyi yaklaşık 2 milyon TL dolandıran 2 şahıs, polisin başarılı takibi sonrası bindikleri yolcu otobüsünde dolandırdıkları para ve ziynet eşyaları ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

Olay, Bolvadin ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde yaşayan F.T. isimli kadını telefonda arayan şahıslar kocasının uyuşturucu ticareti suçuna karıştığını söyleyerek evde arama yapacaklarını söyledi. Ardından kadının evde bulunan para ve ziynet eşyalarının fotoğrafını çekerek kendilerine göndermelerini söyleyen şahıslar daha sonra F.T.'ye bu altın ve paraları bir poşete koyarak belirttikleri parkın önüne getirmelerini söyledi. Bunun üzerine F.T., dolandırıcıların dediğini yaparak 2 milyon TL değerindeki parayla birlikte altınları poşete koyup ilçe merkezindeki bir parka götürerek kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara teslim etti. Sonrasında ise dolandırıldığını fark eden kadın emniyete giderek durumu bildirdi.

Şahıslar polisin ısrarlı takibi ile yakalandı

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri önce şahısların ilçeye geldikleri ticari taksi ve plakasını tespit etti. Ekipler daha sonra şüphelilerin yüz tanıma sisteminden kimliklerine ulaştı. Şüphelilerin Ş.G. ve A.T., olduğunu belirleyen ekipler ardından şahısların Afyonkarahisar Şehirlerarası Otogarından İstanbul otobüsüne binerek kentten ayrıldığını tespit etti. Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler takibi bırakmayarak şahısların bindikleri yolcu otobüsünü Bilecik girişinde durdurdu. Polis ekipleri S.G. ve A.T.'yi dolandırdıkları para ve altınla birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yanında ele geçirilen altın ve para daha sonra mağdur F.T.'ye teslim edildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR

