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Telefon dolandırıcıları yakalandı

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Mersin'de telefonda görüştükleri kişilere kendilerini 'polis, savcı' olarak tanıtıp, 7 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Mersin'de telefonda görüştükleri kişilere kendilerini 'polis, savcı' olarak tanıtıp, 7 milyon liralık dolandırıcılık yapan 4 şüpheli, polis tarafından yakalanarak, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonda görüştükleri bir kişiyi, kendilerini 'polis, savcı' olarak tanıtarak 400 bin lira dolandırdığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası 4 şüpheliyi kullandıkları araç içerisinde yakalayarak gözaltına alan ekipler, araçta yaptıkları aramada, polis ve savcı olduklarına inandırmak amacıyla düzenlenmiş dokümanlar, 5 cep telefonu ve banka kartları ele geçirdi.

WhatsApp yazışmalarının da ortaya çıkarıldığı olayla ilgili yapılan incelemede zanlıların, il merkezinde daha önce meydana gelen 7 milyon liralık dolandırıcılık olayına karıştıkları, özellikle yabancı uyruklu şahısları 'polis, savcı' unvanını kullanarak dolandırdıkları tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin Dolandırıcılık Tutuklama Güvenlik Yakalama Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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