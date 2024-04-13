Teleferik kazasında mahsur kalan depremzede: 'Depremde mahsur kalmıştık o yüzden burada mahsur kalmak tedirgin etti'

Teleferik kazasında mahsur kalan depremzede: "Depremde mahsur kalmıştık o yüzden burada mahsur kalmak tedirgin etti"

ANTALYA Antalya'da 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor. Kabinde mahsur kalıp ekipler tarafından kurtarılan bir depremzede, "Depremde mahsur kalmıştık o yüzden burada mahsur kalmak tedirgin etti" dedi.

Antalya'da teleferikte meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Kaza sonrası teleferik çalışması durdu ve 24 kabinde yaklaşık 171 kişi mahsur kaldı. Ekiplerin havadan ve karadan aralıksız yaptığı çalışmalar sonrası vatandaşlar kurtarılmaya devam ediyor.

Depremzede vatandaş deprem etkisinden kurtulmak için çocuklarıyla bindiği teleferikte mahsur kaldı. Mahsur kaldığı kabinden ekipler tarafından kurtarılan depremzede, "Depremde mahsur kalmıştık o yüzden burada mahsur kalmak tedirgin etti" dedi.