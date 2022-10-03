Tele takılan şahin böyle kurtarıldı
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Tele takılan şahin böyle kurtarıldıMALATYA Malatya'da tele takılan Şahin'i itfaiye kurtardı Akçadağ ilçesine bağlı Büyükçimiş Mahallesi'nde tellere takılarak yaralanan şahini görenler durumu itfaiye ekipleri bildirdi.
Tele takılan şahin böyle kurtarıldı
MALATYA Malatya'da tele takılan Şahin'i itfaiye kurtardı
Akçadağ ilçesine bağlı Büyükçimiş Mahallesi'nde tellere takılarak yaralanan şahini görenler durumu itfaiye ekipleri bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler yaralı şahini takıldığı tellerden kurtararak tedavisi için Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavisi yapılan şahin daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa