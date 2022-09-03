Tel sarma makinesine sıkışıp canından olmuştu... İş kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı 3. Sayfa Haberleri Tel sarma makinesine sıkışıp canından olmuştu. Tel sarma makinesine sıkışıp canından olmuştu... İş kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Cuma Togay isimli yabancı uyruklu işçi, çalıştığı fabrikada tel sarma makinesine sıkışarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan iş kazasının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı. Olay, 29 Ağustos günü Başiskele ilçesi Başyiğit Caddesi üzerinde metal geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Cuma Togay isimli yabancı uyruklu işçi, çalıştığı sırada tel sarma makinesine sıkıştı. Olayı gören ve Togay'ın yardımına koşan arkadaşları tarafından durum sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şahsı sıkıştığı makineden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Burada sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede 27 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi. İş kazasının yaşandığı ana dair görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Togay'ın makineye sıkışma anı ve çalışma arkadaşlarının çaresizce kurtarma çabaları ve yaşadıkları üzüntü yer aldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik Başiskele Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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