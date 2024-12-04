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Tel Rıfat'ta Patlayıcı Temizliği Devam Ediyor

Tel Rıfat'ta Patlayıcı Temizliği Devam Ediyor
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Suriye Milli Ordusu, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'ta yolları temizlemek için Beyaz Baretliler tarafından patlayıcı temizliği yapılıyor.

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde terör örgütü PKK/ Ypg'den kurtardığı Tel Rıfat'ta yollara döşenen patlayıcılar, Beyaz Baretliler tarafından temizleniyor.

Suriye'de 27 Kasım'dan bu yana rejim güçleriyle muhalif silahlı grupların çatışmaları devam ederken, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'ta askerlerin ilerleyişi sürüyor. SMO ilerleyişini sürdürürken Beyaz Baretliler tarafından Tel Rıfat'a giden yollarda bomba araması gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından tespit edilen bombalar işaretlenerek temizleniyor.

Duvarın yıkılmasıyla yolun açıldığını ifade eden SMO askeri, "Normalde burada duvar vardı. PKK'nın yapmış olduğu duvar birçok kişiye mezar oldu. Biz duvarı yıktık ve yolu açtık. Şu an çok şükür bir şey yok" dedi. - TEL RIFAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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