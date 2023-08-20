Tel örgü dükkanı sigara imalathanesi çıktı

Konya'da tel örgü yapan bir iş yerine polisin düzenlediği baskında, iş yerinin sigara imalathanesine çevrildiği belirlendi. Baskında binlerce paket kaçak sigara, sargı makinesi ve jelatinleme makinesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü devletin vergi kayıplarını, haksız kazancı ve haksız rekabeti önlemek için kaçakçılığa yönelik operasyonlara devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, çalışmalar çerçevesinde merkez Selçuklu ilçesi sanayi sitesinde tel örgü satışı yapan iş yerinde kaçak sigara üretimi yapıldığını tespit etti. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından adrese baskın düzenleyen polis, iş yerinin adeta kaçak sigara imalathanesine dönüştürüldüğünü görünce şaşkınlık yaşadı. Polisin yaptığı detaylı aramanın ardından iş yerinde 5 bin 150 paket doldurulmuş sigara, 2 adet sigara sarma makinesi, 1 adet paket jelatinleme makinesi, 210 bin adet boş makaron ve 100 kilogram tütün ele geçirildi. Ele geçirilen makine ve ürünlere el koyan ekipler, konu ile ilgili 1 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem başlattı. - KONYA