TEKZİP, CEVAP VE DÜZENLEME METNİ

19 Ocak 2025 günü Site Yönetim Planına uygun olarak çağrı üzerine yapılan Olağan Genel Kurulda Blok Temsilcileri seçimi yapılmıştır.

Av. Bayram K. eşliğindeki grubun 18 ay önce yapılan seçimde sahte oy kullanmaları ve bunu bizzat beyan etmeleri üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli müracaatlar yapılmıştır. Av. Bayram K. sitede kat maliki olmayıp yönetime aday olma hakkı bulunmamaktadır. Buna karşın maddi kar elde etme gayesiyle sitede bulunan bazı kat maliklerine ücretsiz avukatlık hizmeti sunarak ve site ile bağlantısı bulunmayan gayri meşru iş sahibi olan mafyavari insanlar ile işbirliği yürütüp site yönetimini ele geçirmek istemektedir. Bu nedenle hakkında ceza soruşturması başlatılan Av. Bayram K'nın benzer hareketleri tekrarlamasını engellemek amacıyla seçim öncesinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bilgi verilmiş olup kolluk kuvvetleri tarafından seçimin güvenliği sağlanmıştır.

Seçim günü saat 9.00'da sandıklarda oy kullanımı başlatılmıştır. Oy kullanımı için gelen site sakinleri sırayla içeri alınmaya başlamıştır.

Av. Bayram K. eşliğinde gelen kalabalık bir grup ise oy kullanma bahanesiyle birlikte sandıkların bulunduğu alana geçerek kargaşa yaratmak amacıyla bağırmaya başlamıştır.

Bunun üzerine, Emniyet güçleri tarafından sandıkların bulunduğu alanın korunması ve oy kullanımının devamı sağlanmıştır.

Seçimlere hile karıştırmasına engel olunması üzerine Av. Bayram K.'nın emriyle beraberinde getirdiği grup sandıkların bulunduğu alandan ayrılarak saat 9.55'te spor salonuna geçip toplantı yapmıştır.

Usulsüz toplantıyı takiben 11.13'te Av. Bayram K.'nın önderliğindeki grup sandıkların bulunduğu alana dönerek Emniyet güçlerine saldırıda bulunmak suretiyle Site Yönetimini ele geçirmeye kalkışmıştır.

Bu sırada Av. Bayram K. polis amirine bağırarak "11 tane blok temsilcisi seçtik, devir teslime geldik. 11 kişiyi alın. Biz seçimi yaptık. Yaptık seçimi.", "Spor salonunda toplantımızı yaptık. Seçimimizi yaptık. Şimdi devir teslim için geldik. Olay bu yani başka bir şey değil", "Biz seçimi yaptık, engellemeyin.", "Kavga etmicez, defterleri isticez.", "Vermezlerse şu an nöbetçi savcıyı arayıp konuşuruz", "11 kişiye izin verin, bunlar buranın temsilcisi seçildi" sözleriyle suç işlemek suretiyle Site Yönetimini işgal etmeye çalışmıştır.

İçeri girerek yönetimi hukuka aykırı bir şekilde ele geçirmeye çalışan T.G. isimli şahıs ise polis amirini tehdit ederek tekme atmış ve bu nedenle gözaltına alınmıştır.

Site Yönetimini hukuka aykırı olarak işgal etmeyi başaramayan grup bir süre sonra dağılmıştır. Seçim 14.00'da sona ermiştir.

Seçim sırasında kendisi yerine oy kullanıldığını iddia eden kat malikinin imza kayması sebebiyle yaşadığı mağduriyet tutanak altına alınarak giderilmiştir.

Yayında yer alan site yöneticilerinin 8 yıldır aynı olduğu iddiası da gerçeği yansıtmamakta olup, seçim öncesinde mevcut yöneticiler yalnızca 18 ay boyunca görevi sürdürmüşlerdir. Halihazırda yapılan seçim ile site yönetim kurulu değişmiştir.

Yayında şikâyet edilen aidat meselesi ise, borcunu ödemeyen kat maliklerinin icra takibine haksız itirazları sonucu Mahkemeler tarafından aidatlarla birlikte kötüniyet tazminatı ile yargılama giderleri ve vekalet ücretlerini ödemeye mahkûm edilmelerinden kaynaklanmaktadır. Sitede kat maliklerini aidatları ödememeleri amacıyla yönlendirmelerde bulunmak suretiyle vekaletlerini alarak haksız itirazda bulunmalarına yol açan ve davaları kaybetmeleri sonucu itirazda bulunan kat maliklerini zarara uğratan kişi Av. Bayram K.'dır.

Saygılarımla,

Venezia Mega Residence Site Yönetimi adına

Av. Özge ÇATAK