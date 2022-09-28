Tekstil malzemesi yüklü tır devrildi 3. Sayfa Haberleri - Tekstil malzemesi yüklü tır devrildi Kocaeli'de seyir halindeki tırın devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada, tekstil malzemeleri yola saçıldı. - Tekstil malzemesi yüklü tır devrildi KOCAELİ - Kocaeli'de seyir halindeki tırın devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada, tekstil malzemeleri yola saçıldı. Yol uzun süre trafiğe kapatılırken, şans eseri yaralanan olmadı. Edinilen bilgiye göre, M.C. idaresindeki 27 HG 628 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü M.C. kazadan yara almadan kurtulurken, tırda bulunan tekstil malzemeleri yola saçıldı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarba bulundu. İhbar üzerine olay yerine tedbir amaçlı sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Tırın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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