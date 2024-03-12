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Tekstil malzemesi taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı

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İstanbul Kemerburgaz yolunda tekstil malzemesi yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yapıyor.

İstanbul'da Kemerburgaz yolunda kontrolden çıkan tekstil malzemesi yüklü kamyonun yan yatması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.20 sıralarında Hasdal - Kemerburgaz yolu Hasdal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup T. (62) idaresindeki 34 GBP 20 plakalı tekstil malzemesi yüklü kamyon, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkara yol kenarındaki toprak alana girdi. Havaalanına tekstil malzemesi taşıdığı öğrenilen kamyon yan yattı. Şoför mahallinde sıkışan sürücü Yakup T. olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yakup T. ambulansla Seyrantepe Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı öğrenen Yakup T.'nin yakınları ve çalışma arkadaşları olay yerine gelerek durumu kontrol etti. Yakup T.'nin iş arkadaşları devrilen kamyondaki tekstil malzemelerini başka bir araca aktardı.

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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