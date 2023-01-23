Tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu 3. Sayfa Haberleri Tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın paniğe neden olduKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Türkoğlu ilçesi Kılılı mahallesinde bir tekstil fabrikasının deposunda çıktı. Yangını fark eden işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş İtfaiye 3. Sayfa Yerel Haberler

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