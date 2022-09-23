Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekstil fabrikasında korkutan yangın

3. Sayfa Haberleri

Tekstil fabrikasında korkutan yangın Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Tekstil fabrikasında korkutan yangın

KAYSERİ - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi 24. cadde üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Kayseri 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title