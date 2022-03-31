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Tekstil fabrikasında yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekstil fabrikasında yangın çıktıTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Tekstil fabrikasında yangın çıktı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Olay, Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri Yulaflı Mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen yangında, tekstil fabrikasının çatı kısmından yoğun şekilde alevler yükseldi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Tekstil fabrikasında yangın çıktı

Tekstil fabrikasında yangın çıktı

Tekstil fabrikasında yangın çıktı

Tekstil fabrikasında yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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