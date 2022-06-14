Tekrar sağanak başlayan Ankara'da bin 515 araç ile 4 bin 25 personel görev başında - Haberler

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Tekrar sağanak başlayan Ankara'da bin 515 araç ile 4 bin 25 personel görev başında

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekrar sağanak başlayan Ankara'da bin 515 araç ile 4 bin 25 personel görev başında

Ankara'da tekrar etkili olmaya başlayan sağanağa karşı Ankara Büyükşehir Belediyesi, bin 515 araç ile 4 bin 25 personel görev başında olduğunu duyurdu.

Ankara'da tekrar etkili olmaya başlayan sağanağa karşı Ankara Büyükşehir Belediyesi, bin 515 araç ile 4 bin 25 personel görev başında olduğunu duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yeniden başlayan sağanağa karşı teyakkuz halinde olduğunu duyurdu. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bin 515 araç ile 4 bin 25 personelin görev yaptığı duyurulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ankara'da yağış kentin tamamında etkisini sürdürmektedir. Bin 515 araç, 4 bin 25 personelimiz ile teyakkuz halinde sorunlara müdahale ediyoruz. Rüzgar hızı 70 km'ye çıktığı için Şentepe Teleferiği'nde yolcu tahliyesine başlanılmış olup otobüsle ulaşım sağlanacaktır. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Büyükşehir Belediyesi Tragger Ankara 3. Sayfa Haberler

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