SAMSUN (İHA) - Teknede şüpheli ölüm

SAMSUN - Samsun'da balık tutmak üzere göle açılan şahıs teknesinde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Gölyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saat 10.00 sıralarında evinden ayrılarak teknesiyle balık tutmaya çıkan Mükerrem Furtul'dan bir daha haber alınamadı. Eşiyle birlikte yaşayan Mükerrem Furtul'u aramak için mahalleli tekneyle göle açıldı. Furtul'un teknesini bulan komşuları şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tekne kıyıya yanaştırıldıktan sonra jandarma ekipleri olay yeri inceleme çalışmalarını tamamladı. Şüpheli şekilde ölen Mükerrem Furtul'un cansız bedeni otopsiye gönderilmek üzere Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.