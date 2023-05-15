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Tekne üretim tersanesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları böyle görüntülendi

3. Sayfa Haberleri

Tekne üretim tersanesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları böyle görüntülendi Antalya'da Serbest Bölge'de bulunan bir tekne üretim tersanesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Tekne üretim tersanesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları böyle görüntülendi

ANTALYA - Antalya'da Serbest Bölge'de bulunan bir tekne üretim tersanesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgedeki yangının büyüklüğü drone ile görüntülendi.

Konyaaltı ilçesi Serbest Bölge'de faaliyet gösteren bir tekne üretim tersanesinde yangın çıktı. Bir anda gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, bölgeye 15 arazöz ve helikopter sevk edildi. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken, şu ana kadar yaralanan kimse olmadığı bildirildi.

Yangına ekipler karadan yoğun müdahalede bulunurken 1 helikopter de havadan müdahalede bulunuyor. Yangının büyüklüğü drone ile havadan görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

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