Tekne Turu Yapan Gençler, Köprüden Atlayan Yaşlı Adamı Kurtardı

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Elazığ'ın Keban ilçesinde, Fırat Köprüsü'nden nehre atlayan 65 yaşındaki A.T.S., tekne turu yapan gençler tarafından kurtarıldı. Olay sonrası sağlık ekipleri, yaşlı adamı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde köprüden nehre atlayan yaşlı adamı, tekne turu yapan vatandaşlar kurtardı.

Olay, Keban ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T.S. (65) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Fırat Köprüsü'nden nehre atladı. O sırada tekne turu yapan ve olayı gören gençler, şahsı sudan çıkararak tekneye aldı. Yaşlı adama ilk müdahale teknedekiler tarafından yapılırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. A.T.S., tekne ile kenara getirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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