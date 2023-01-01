Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekme ve yumruklar havada uçuştu

3. Sayfa Haberleri

Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Karabük'te iki grup arasındaki tartışmanın büyümesi sonucu çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Karabük'te iki grup arasındaki tartışmanın büyümesi sonucu çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kemal Güneş Caddesindeki pasajda meydana geldi.

Karabük Belediyesi'nin 4. katında bulunan çay ocağını işleten B.K. ve E.K. iş yerinin önceki işletmecisi olan E.A. ve Ş.A. ile karşılaştı. Burada iş yerinin devredilmesi konusunda tartışmaya başlayan iki grup bir anda birbirine girdi. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Görüntülerde kavga sırasında iki kişinin yaralandığı, darp eden şüphelilerin olay yerinden hızlıca uzaklaştıkları görülüyor.

Yaralı Ş.A. ve E.A.'nın darp raporu alarak şahıslardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karabük Belediyesi Karabük kavga Güneş 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title