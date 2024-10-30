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Tekman'da Uyuşturucu ile Mücadele Semineri Düzenlendi

Tekman'da Uyuşturucu ile Mücadele Semineri Düzenlendi
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Erzurum'un Tekman ilçesinde, kaymakamlık ve emniyet müdürlüğü tarafından kamu personeline yönelik uyuşturucuyla mücadele semineri gerçekleştirildi. Seminerde, Narkotik Şube Müdürlüğü personeli tarafından bilgilendirme yapıldı.

Erzurum'un Tekman İlçesinde İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucuyla mücadele konusunda kamu personeline yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Tekman Milli Eğitim Müdürlüğü Aras Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü personeli polis memuru Ömer Bingöl tarafından sunum yapıldı.

Okul müdürleri ve cami imamlarının da katıldığı bilgilendirmenin ardından soru ve cevap bölümüyle program son buldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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