Tekirdağlı şehit İlker Aykut son yolculuğuna uğurlandı: Eşi ve oğlu askeri kıyafet giydi

Güncelleme:
Azerbaycan'dan ülkemize dönüş sırasında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Aykut, Tekirdağ'da kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kırkkepenekli Mahallesi, sabah saatlerinden itibaren yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Binlerce kişi cami avlusunu doldururken, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazında mahşeri bir kalabalık oluştu. Tören sırasında cenaze mezarlığa götürülürken uzun bir Türk bayrağı açıldı.

Eşi ve oğlu askeri kıyafetle tabutun başında gözyaşı döktü

Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katılarak aileye başsağlığı diledi. Şehidin eşi Duygu Aykut ve oğlu Poyraz Aykut askeri kıyafetle tabutun başında gözyaşı döktü. Şehidin babası Ünal Aykut ve annesi Zülbiye Aykut ise büyük bir metanetle tabutun başında gözyaşlarına hakim olamadı.

Helallik alındı, şehit dualarla uğurlandı

Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit İlker Aykut, askeri tören eşliğinde Kırkkepenekli Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Tören boyunca duygusal anlar yaşanırken, vatandaşlar aileye destek olmak için uzun süre alandan ayrılmadı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
