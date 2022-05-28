Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Haberler

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Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliğince yürütülen planlı operasyon çerçevesinde "Fuhşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etme" suçunu işlediği değerlendirilen şüphelilere Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 9 şahıs, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheli şahıslardan 6'sı tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon çerçevesinde fuhuş yaptığı tespit edilen 9 yabancı uyruklu kadının ise göç idaresine teslim edilerek, sınır dışı edilme süreci başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet İstanbul Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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