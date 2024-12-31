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Tekirdağ Valisi Yılbaşı Denetimlerini Gerçekleştirdi

Tekirdağ Valisi Yılbaşı Denetimlerini Gerçekleştirdi
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yılbaşı öncesinde güvenlik tedbirlerini denetlemek için polis, jandarma, itfaiye ve sevgi evlerini ziyaret ederek personelle bir araya geldi. Soytürk, huzurlu bir yeni yıl için tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yılbaşı denetimleri kapsamında polis, jandarma, itfaiye ve sevgi evlerini ziyaret ederek personellerle bir araya geldi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yılbaşı öncesinde alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi. Polis ve jandarma uygulama noktalarında görevli personelle görüşen Soytürk, itfaiye ekiplerini ziyaret ederek hazırlıkları kontrol etti. Sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir araya gelen Vali Soytürk, hem denetimlerdeki son durumu değerlendirdi hem de görev başındaki personele moral verdi. Denetimlerde Vali Soytürk'e, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı eşlik etti. Halkın yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi için tüm önlemlerin alındığını ifade eden Soytürk, görevli personele teşekkür ederek ikramda bulundu. Denetimlerin ardından Vali Recep Soytürk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Oldukça başarılı bir yıl geçirdik. Asayiş ve güvenlik bakımından önemli tedbirler aldık ve asayiş olaylarının sayılarını düşürdük. Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya da bu rakamlardan çok memnun oldu ve bize tebriklerini ilettiler. Bu anlamda başta Emniyet Müdürümüz ve Jandarma Komutanımız olmak üzere sıralı bütün amirlerimize, polis memurlarına ve jandarmalara teşekkür ediyorum. Görevdeki bütün arkadaşları ziyaret ediyorum. İtfaiye, jandarma uygulama noktası ve sevgi evlerini ziyaret ettik. Şimdi buradayız, sizlerle beraberiz. Yeni yılınızı ailenizle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı geçirmenizi temenni ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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