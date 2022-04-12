Tekirdağ semalarında tedirgin eden kargo uçağı - Haberler

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Tekirdağ semalarında tedirgin eden kargo uçağı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ semalarında tedirgin eden kargo uçağı Defalarca turladı gerçek sonra ortaya çıktı Tekirdağ semalarında tur atan kargo uçağı tedirginliğe neden olurken gerçek sonra ortaya çıktı.

Tekirdağ semalarında tedirgin eden kargo uçağı

Defalarca turladı gerçek sonra ortaya çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ semalarında tur atan kargo uçağı tedirginliğe neden olurken gerçek sonra ortaya çıktı. Teknik arızası bulunan uçağın iniş yapmak için yakıtını bitirmesi gerektiği için tur attığı öğrenildi.

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'ndan Londra'ya doğru kalkış yapan kargo uçağı bir süre sonra Bulgaristan üzerinden dönüşe geçerek Tekirdağ semalarında tur atmaya başladı. Şehir üzerinde zaman zaman alçak uçuş yapan kargo uçağının yaklaşık 10 defa tur attığını gören bazı vatandaşlar, tedirginlik yaşadı. Uçağın teknik arıza sebebiyle geri döndüğü ve iniş yapmak için yakıtını bitirmesi gerektiği için tur attığı öğrenildi. Uçak, havada 2 saat 25 dakika tur attıktan sonra İstanbul'a yöneldi.

Tekirdağ semalarında tedirgin eden kargo uçağı

Tekirdağ semalarında tedirgin eden kargo uçağı

Tekirdağ semalarında tedirgin eden kargo uçağı

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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