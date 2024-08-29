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Tekirdağ Şarköy'de Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Suçüstü Yakalandı

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı ve ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi Papazçeşme mevkisinde kaçak kazı yapıldığı tespit edilmesi üzerine, 28 Ağustos 2024 tarihinde jandarma ekiplerince icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında 6 şahıs kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakalandı.

Yakalanan şahıslar Ç.Ç., E.Ç., Y.S., E.D., F.A. ve H.Ç. olay yerinde bulunan ruhsatsız tabanca, fişekler ve çeşitli kazı ekipmanlarıyla birlikte gözaltına alındı. Olay yerinde ele geçirilen malzemeler arasında bir adet ruhsatsız tabanca, altı adet fişek, bir adet hazine tespit cihazı, bir adet yer altı boşluk tarama cihazı, bir adet benzinli beton delici, üç adet beton delici ucu, bir adet keski, bir adet kazma, bir adet çapa, bir adet testere, bir adet kürek ve iki adet çekiç yer aldı.

Yakalanan şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ele geçirilen malzemeler ise muhafaza altına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Şarköy Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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