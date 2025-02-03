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Tekirdağ Şarköy'de Denize Atlayan Kadın Kurtarıldı

Tekirdağ Şarköy'de Denize Atlayan Kadın Kurtarıldı
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Şarköy'de denize atlayan 56 yaşındaki G.Ö., vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tekirdağ Şarköy'de, iddiaya göre, denize atlayan kadın ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Şarköy ilçesinde iskelenin bulunduğu bölgede meydana geldi. İddiaya göre, G.Ö. (56) denize atladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, ekiplere ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Denizde olduğu belirlenen G.Ö., itfaiye ekiplerinin yardımıyla sudan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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