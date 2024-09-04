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Tekirdağ Muratlı'da Boş Bir Binada Yangın Çıktı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan yangın, boş bir binada maddi hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak yayılmasını engelledi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde iki katlı boş bir binada çıkan yangın, maddi hasara sebep oldu.

Olay, gece saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak üzerindeki binada meydana geldi. İddiaya göre; henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, çevredeki vatandaşların dumanları fark etmesi üzerine itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak daha fazla yayılmasını engelledi. Emniyet ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Yangında herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, binada maddi hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeni, yapılacak detaylı incelemelerin ardından ortaya çıkacak. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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