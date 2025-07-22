Tekirdağ Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 16 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 16 Şüpheli Tutuklandı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, sabun paketleme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 20 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişiyi tutukladı.

Tekirdağ merkezli 9 ili kapsayan operasyonda sabun paketleme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 16 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Görevlilerince, 2 ay süren planlı-projeli çalışma kapsamında, internet sitesi üzerinden "Evde sabun paketlenmesi işi vaadiyle" vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 20 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Tekirdağ merkezli 9 ili kapsayan eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli halihazırda cezaevinde olmak üzere; gözaltına alınan 16 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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