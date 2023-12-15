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Tekirdağ merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 kişi serbest

15 Aralık 2023 00:34 Güncelleme: 00:36 Abone Ol

Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 4'ü ise mahkemeden serbest kaldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, bazı adreslerde 2 adet ruhsatsız tabanca, DEAŞ terör örgütünün sözde bayrağı, çok sayıda yasaklı kitap, dergi ve dijital materyallere el konularak şahıslar gözaltına alındı.