Tekirdağ Malkara'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu

Tekirdağ Malkara'da bir tütüncü dükkanında yapılan aramada 34 bin 400 dolu makaron, 14 bin 800 bandrolsüz boş makaron ve 40 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir tütüncü dükkanında yasa dışı tütün ürünleri satışı yapıldığı tespit edildi. Şüphelinin boş makaronları tütünle doldurarak özel olarak yaptırdığı kutularda satışa sunduğu belirlendi. İş yerinde yapılan arama sonucu 34 bin 400 adet dolu makaron, 14 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron ve 40 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. - TEKİRDAĞ