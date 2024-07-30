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Tekirdağ Malkara'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi hafif yaralandı. Kazada iki otomobil çarpıştı ve yaralananlar Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Malkara-Şarköy karayolu Ballı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sabri D. (51) idaresindeki 34 LG 9405 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Bilal İ. (33) yönetimindeki 34 FNG 570 plakalı Kia marka otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Sabri D. (51) ve Bilal İ. (33) ile Ayşe İ. (32), Yunus Emir İ. (8) ve Esila İ. (7) adlı yolcular yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılacak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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