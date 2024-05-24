Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ Kapaklı'da yetkisiz hekim yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ikametinde yetkisiz bir şekilde hekimlik yapan şahıs yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramalarda çeşitli estetik malzemeleri ele geçirildi.

Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ikametinde yetkisiz bir şekilde hekimlik yapan şahıs yakalandı.

Olay, Kapaklı Atatürk Mahallesi Mert Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda S.A. isimli kadının evine gelen vatandaşlara yetkisiz bir şekilde dolgu, botoks ve çeşitli estetik operasyonlar yaptığı öğrenildi.

21 adet şırınga ele geçirildi

S.A. isimli şahsın evinde yapılan aramalar sonucunda; 22 adet içerisinde sıvı bulunan cam tüp, 21 adet içerisinde sıvı bulunan şırınga, 14 adet içerisinde sıvı bulunan ampul, 110 adet enjeksiyon iğnesi ucu ve 1 adet serum ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A. isimli kadın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Kapaklı Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Sele kapılan 2 çocuk sürüklenerek aracın altına girdi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

Sele kapılan 2 çocuk sürüklenerek aracın altına girdi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

 Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

 Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

 Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title