Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesinde uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik gerçekleştirilen operasyonda İ.Ö. ve A.K. isimli şahısların araçlarında ve ikametinde arama yapıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucunda 1 adet kurusıkı tabanca, 375 gram amfetamin olarak adlandırılan uyuşturucu madde, 187,21 gram olan sıvı amfetamin ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 500 TL para ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucunda İ.Ö. ve A.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Tekirdağ Kapaklı Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Sinan Ateş suikastının tetikçisi Eray Özyağcı, Bahçeli'nin adını da zikrederek ifade değiştirdi

Sinan Ateş suikastının tetikçisi Eray Özyağcı, Bahçeli'nin adını da zikrederek ifade değiştirdi

 Sinan Ateş davasının duruşma salonunda provokasyon: Bay Kemal nerede?

Sinan Ateş davasının duruşma salonunda provokasyon: Bay Kemal nerede?

 Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir

Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir

 Küçük çocuğa taciz Kayseri'yi yangın yerine çevirdi! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Küçük çocuğa taciz Kayseri'yi yangın yerine çevirdi! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title