Tekirdağ Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir şahıs üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahsın üzerinde bonzai, metanfetamin ve haplar bulundu.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir şahıs üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi'nde devriye gerçekleştiren jandarma ekipleri, şüphelendikleri D.A. isimli şahsın üzerinde arama yaptı. D.A. isimli şahsın üzerinde yapılan kaba üst aramasında 20 gram bonzai, 3 gram metanfetamin, 1 adet met içmek için kullanılan puyp, 2 adet lilika diye tabir edilen hap ele geçirildi. Şüpheli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ