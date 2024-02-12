Tekirdağ Kapaklı'da Otomobilin Motosiklete Çarpması Sonucu Yaralanan Motosiklet Sürücüsü

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kapaklı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö. yönetimindeki otomobil İ.H.D. yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ