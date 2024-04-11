Tekirdağ Kapaklı'da Otomobil Kazası: 13 Kişi Yaralandı

Tekirdağ Kapaklı'da otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı. Yaşanan olayda yaralanan vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı.

Yaşanan kaza, Kapaklı Atatürk Mahallesi Erbay Caddesi Aşıklar Sokak'ta meydana geldi. 10 Nisan Çarşamba günü meydana gelen kazada, Satılmış B.'nin kullandığı 55 AEM 701 plakalı araç ile Serhat K. kontrolündeki 06 BF 029 plakalı araç çarpıştı.

13 kişi yaralandı

Yaşanan olayda 55 AEM 701 plakalı aracın içerisinde bulunan Satılmış B., Ayşe B., Döndü B. ve Niyazi B. yaralanırken 06 BF 029 plakalı araçta bulunan Serhat K., Abdullah K., Serhat K, Nurhan K., Nurten K., Zehra K., Efe K., Muhammed K. ve Efe K. yaralandı.

2 vatandaş olay yerinde tedavi edildi

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler 13 yaralı vatandaşların 11'ini hastaneye kaldırırken 2'sini olay yerinde tedavi etti. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ