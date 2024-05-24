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Tekirdağ Kapaklı'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı

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Tekirdağ Kapaklı'da henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılırken jandarma soruşturma başlattı.

Tekirdağ Kapaklı'da henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

Yaşanan kaza, Yanıkağıl Mahallesi-Karağaç Mahallesi yolu üzeri Karaağaç Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkan F.D.'nin kullandığı 34 HGD 83 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil kullanılmaz hale gelirken otomobilin çarptığı elektrik direği devrildi.

Yola düşen elektrik tellerine müdahale edildi

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri, jandarma ve TREDAŞ sevk edildi. Yola düşen elektrik tellerine müdahale eden TREDAŞ ekipleri tarafından olası bir facia önlenmiş oldu.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü F.D. Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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