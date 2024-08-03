Tekirdağ Kapaklı'da Otomobil Çocuğa Çarptı
Tekirdağ Kapaklı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı. Kaza sonucunda çocuk hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri inceleme başlattı.
Tekirdağ Kapaklı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilın çarptığı çocuk yaralandı.
Kaza, Kapaklı Yıldızkent Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde 61. Sokak kesişiminde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen Nuri H. idaresindeki 16 ALD 122 plakalı otomobil, 61. Sokak'tan karşı kaldırıma geçmek isteyen 10 yaşındaki K.Y.O.'ya çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ