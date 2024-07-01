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Tekirdağ Kapaklı'da Motosikletli Sürücülere 379 Bin TL Ceza Kesildi

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Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde motosikletli sürücülere toplamda 379 bin lira ceza kesildi. Denetimler sonucunda 21 sürücüye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan, 32 sürücüye kasksız motosiklet kullanmaktan, 2 sürücüye abart egzoz bulundurmak ve 112 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten ceza uygulandı.

Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından motosikletli sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde 379 bin lira ceza kesildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada motosikletli sürücülere özel denetim gerçekleştirildi. Bu süre içerisinde 458 motosiklet ve sürücü kontrol edilirken, 21 sürücüye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan, 32 sürücüye kasksız motosiklet kullanmaktan, 2 sürücüye abart egzoz bulundurmak ve 112 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 379 bin 568 TL idari para cezası uygulandı ve 9 motosiklet trafikten men edildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü yapılan denetimlerin devam edeceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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