Tekirdağ Kapaklı'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Faruk Ilgaz Caddesi, Pınarça yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletle seyir halinde olan R.O.K., Cihangir Sokak kesişiminde M.E. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ