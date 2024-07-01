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Tekirdağ Kapaklı'da Markalı Ayakkabı Hırsızlığı

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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bir apartmana giren 2 şahıs, markalı olanlardan seçtiği 5 çift ayakkabıyı çaldı. Polis ekipleri güvenlik kameralarına yakalan şahısları arama çalışması başlattı.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bir apartmana giren 2 şahıs, markalı olanlardan seçtiği 5 çift ayakkabıyı çaldı. Polis ekipleri güvenlik kameralarına yakalan şahısları arama çalışması başlattı.

Yaşanan hırsızlık olayı, Kapaklı ilçesi Yıldızkent Mahallesi Pir Sultan Caddesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İki şahıs belirledikleri apartmana gelerek içeride inceleme gerçekleştirdi. En üst kata kadar 37 ve 41 numaralı ayakkabılardan markalı olanları çalan şahıslar, kısa süre içerisinde bölgeden uzaklaştı.

Güvenlik kameralarını inceleyince farkına vardılar

Kapısının ödünde ayakkabılarını göremeyen apartman sakinleri, güvenlik kameralarını inceleyince olayın farkına vardı. Durumu polis ekiplerine bildiren vatandaşlar bir an önce hırsızların yakalanmasını istedi. Polis ekipleri, ilçe genelinde güvenlik kameralarına yakalanan ayakkabı hırsızlarını arama çalışması başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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