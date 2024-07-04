Tekirdağ Kapaklı'da Kumar Oynayan 5 Şahıs Suçüstü Yakalandı

Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kumar oynayan 5 şahıs suçüstü yakalandı.

Olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan S. Kıraathanesinde meydana geldi. Saha çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, kıraathane içerisinde kumar oynayan 5 şahsı suçüstü yakaladı. Masada bulunan 4 bin 430 lira paraya ve 105 adet oyun kağıdına el koyan ekipler, 5 kişiye 32 bin 125 lira para cezası uyguladı.

Ayrıca iş yeri sahibi İ.B. ve ocakçı olarak çalışan H.Y. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ