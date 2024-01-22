Tekirdağ Kapaklı'da Kesinleşmiş Cezası Olan 2 Şahıs Yakalandı
Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları sonucunda, kesinleşmiş cezaları bulunan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan biri 8 yıl 4 ay hapis cezası, diğeri ise 4 yıl 2 ay infaz cezasıyla aranıyordu.
Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları kapsamında kesinleşmiş cezası olan 2 şahıs yakalandı.
Olay, Kapaklı Bahçelievler Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'nde ve Vatan Mahallesi Bülbül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan saha çalışmalarında 8 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası bulunan S.G. ve 4 yıl 2 ay infazı bulunan E.B. yakalandı. - TEKİRDAĞ