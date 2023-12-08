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Tekirdağ Kapaklı'da Hırsızlık ve Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltına Alındı

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Tekirdağ Kapaklı'da hırsızlık suçundan aranması bulunan bir şahıs, uyuşturucu bulundurma ve kullanma suçlarından ise iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda bonzai ve sentetik ecza hapları ele geçirildi.

Tekirdağ Kapaklı'da hırsızlık suçundan aranması bulunan bir şahıs, uyuşturucu bulundurma ve kullanma suçlarından ise iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi Yeni Cami Caddesi üzerinde yapılan çalışmalar kapsamında, GBT/UYAP sorgusu yapılan İ.Ö isimli şahsın Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesince "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçlarından ifadesinin alınmasına yönelik" aranma kaydı görülmesi üzerine şahıs gözaltına alındı.

Ayrıca B.A. isimli şahsın üzerinden 4 gram bonzai, M.Y isimli şahsın üzerinden ise Gyrex 400mg Film kaplı tablet, Ketiapin isimli sentetik ecza haptan 3 adet hap ele geçirildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 3 şahıs gözaltına alınarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Tekirdağ Hırsızlık Uyuşturucu Soruşturma 3. Sayfa Güncel Haberler

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