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Tekirdağ Kapaklı'da Damat Silahla Vurularak Öldürüldü

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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından silahla vurulan damat hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından silahla vurulan damat hayatını kaybetti.

Yaşanan olay, 23 Haziran Pazar günü gecesi Kapaklı ilçesi Mevlana Mahallesi Songül Sokakta meydana geldi. Henüz Bilinmeyen bir sebeple kayınpeder ve kayınbirader M.A.Ç ve M.Ç. tarafından silahla damat Emrah Mengübeti yaralanmıştı. Sokağa gelen sağlık ekipleri, Emrah Mengübeti'yi ambulans ile hastaneye kaldırırken kayınpeder ve kayınbirader M.A.Ç ve M.Ç. üzerlerinde silahla yakalanıp gözaltına alındı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelerin ardından Emrah Mengübeti hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Kapaklı Olaylar Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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